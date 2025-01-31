Kayseri Voleybola Yeni Dönem

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Kayseri Voleybol İl Temsilciliği görevine atanan İsmail Yıldırım, yeni projeler hazırladıklarını söyledi. Yıldırım; "Kayseri voleybolunda yen bir dönem açıyoruz. Projelerimiz hazır. İlk iş olarak 7 yıldır ilimizde açılmayan hakem kursunu açıyoruz" dedi.

Uzun yıllardır Kayseri'yi Voleybol Uluslararası Hakemi olarak temsil eden İsmail Yıldırım; Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Kayseri İl temsilcisi olarak atandı. Voleybola hizmet için kolları sıvayan Yıldırım, yapacakları faaliyetler ve hazırladıkları projeler ile ilgili konuştu. Yıldırım; özellikle uluslararası hakem olarak kazandığı tecrübeleri Kayseri'de voleybolun gelişimi için kullanacağını söyledi. Yıldırım, ilk olarak Kayseri'de hakem ihtiyacı olmasına rağmen 7 yıldır açılmayan kursu açarak faaliyetlerine başladıklarını dile getirdi. Yıldırım; "Şimdi öncelikle faal hakemliğimi sonlandırmadan yaş itibarıyla il temsilciliği gibi yöneticilik pozisyonunda yer almak istemiyordum. Ta ki Kayseri'de gelişen olaylar ve federasyonun isteği ile gelmiş bulundum. Sonrasında kendi içimde Kayseri'mi memleketimin milliyetçiliğini düşündüğümde bilgime, donanımıma, tecrübemi Kayserime şehrime aktarmak istedi. Ben Uluslararası bir hakemim ve deneyim birikimimi kendi şehrime aktarmak istedim ve kabul ettim. Şehrimizde voleybol alanında bir düzen var fakat hoşuma giden kısımda var gitmeyen kısımda var. Bundan önce görev almış herkese teşekkür etmek isterim. İyi kötü hepsi bir emek verdi. Birçok projem mevcut. Hakemlerle ilgili sevgi, saygı ve adalet çerçevesinde onları istedikleri yere getirip bir kalite ortaya koymak istiyorum. 7 yıldır açılmayan bir hakem kursu vardı. Önceliğim hakem kursu açmak oldu. Yeni hakemler de yetiştirerek her klasmanda iyi birer hakem yetiştirmek şehrimizi en iyi şekilde temsil etmelerini istiyorum. Şu an bir kabuk değişimi başladı diyebiliriz. Ekibimize gelen yeni arkadaşlarla güzel bir hava yakalayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - KAYSERİ