Kayseri Voleybola Yeni Dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayseri Voleybola Yeni Dönem

Kayseri Voleybola Yeni Dönem

İsmail Yıldırım, Kayseri Voleybol İl Temsilcisi olarak projeler hazırladıklarını duyurdu.

31.01.2025 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Voleybol İl Temsilciliği görevine atanan İsmail Yıldırım, yeni projeler hazırladıklarını söyledi. Yıldırım; "Kayseri voleybolunda yen bir dönem açıyoruz. Projelerimiz hazır. İlk iş olarak 7 yıldır ilimizde açılmayan hakem kursunu açıyoruz" dedi.

Uzun yıllardır Kayseri'yi Voleybol Uluslararası Hakemi olarak temsil eden İsmail Yıldırım; Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Kayseri İl temsilcisi olarak atandı. Voleybola hizmet için kolları sıvayan Yıldırım, yapacakları faaliyetler ve hazırladıkları projeler ile ilgili konuştu. Yıldırım; özellikle uluslararası hakem olarak kazandığı tecrübeleri Kayseri'de voleybolun gelişimi için kullanacağını söyledi. Yıldırım, ilk olarak Kayseri'de hakem ihtiyacı olmasına rağmen 7 yıldır açılmayan kursu açarak faaliyetlerine başladıklarını dile getirdi. Yıldırım; "Şimdi öncelikle faal hakemliğimi sonlandırmadan yaş itibarıyla il temsilciliği gibi yöneticilik pozisyonunda yer almak istemiyordum. Ta ki Kayseri'de gelişen olaylar ve federasyonun isteği ile gelmiş bulundum. Sonrasında kendi içimde Kayseri'mi memleketimin milliyetçiliğini düşündüğümde bilgime, donanımıma, tecrübemi Kayserime şehrime aktarmak istedi. Ben Uluslararası bir hakemim ve deneyim birikimimi kendi şehrime aktarmak istedim ve kabul ettim. Şehrimizde voleybol alanında bir düzen var fakat hoşuma giden kısımda var gitmeyen kısımda var. Bundan önce görev almış herkese teşekkür etmek isterim. İyi kötü hepsi bir emek verdi. Birçok projem mevcut. Hakemlerle ilgili sevgi, saygı ve adalet çerçevesinde onları istedikleri yere getirip bir kalite ortaya koymak istiyorum. 7 yıldır açılmayan bir hakem kursu vardı. Önceliğim hakem kursu açmak oldu. Yeni hakemler de yetiştirerek her klasmanda iyi birer hakem yetiştirmek şehrimizi en iyi şekilde temsil etmelerini istiyorum. Şu an bir kabuk değişimi başladı diyebiliriz. Ekibimize gelen yeni arkadaşlarla güzel bir hava yakalayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

İsmail Yıldırım, Voleybol, kayseri, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Voleybola Yeni Dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:45 Siverek’te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı Siverek'te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı
20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy’da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy'da eşlik etti
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:18 Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
16:50 Trump’ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya’dan rest Trump'ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya'dan rest
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
09:00 Gazze’de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria’ya saldırdı Gazze'de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria'ya saldırdı
08:57 Helal olsun sana Alperen Şengün, All-Star oldu Helal olsun sana! Alperen Şengün, All-Star oldu
08:44 Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 21:23:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Voleybola Yeni Dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.