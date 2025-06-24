Kayseri Yeşilay ERVA Şampiyonları Ödüllendirildi - Son Dakika
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Kayseri Yeşilay ERVA Şampiyonları Ödüllendirildi

Kayseri Yeşilay ERVA Şampiyonları Ödüllendirildi
24.06.2025 14:07
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Minikler Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan Yeşilay ERVA Spor Kulübü sporcuları altınla ödüllendirildi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ta gerçekleştirilen Minikler Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren Kayseri Yeşilay ERVA Spor Kulübü sporcuları için ödül töreni düzenlendi.

Kızlar ve erkekler olmak üzere 3 stilde, 6 bini aşkın sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, Yeşilay ERVA Spor Kulübünden 4 sporcu dereceye girdi.

16-17 Haziran'da düzenlenen şampiyonanın kızlar kategorisinde, Zehra Kahraman Türkiye şampiyonu, Azra Öztürk ikinci, Tülaynaz Koç ise üçüncü oldu. Yeşilay ERVA Kız Güreş Takımı da takım olarak Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Emirhan Kahrıman ise 20-22 Haziran tarihlerinde düzenlenen erkekler serbest stilde ikinci, 17-19 Haziran'da gerçekleştirilen grekoromen stil müsabakalarında üçüncü oldu.

Yeşilay ERVA Spor Kulübü binasında düzenlenen ödül törenine, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi, Kayseri Yeşilay Şubesi yetkilileri, antrenörler, sporcular ve bazı aileler katıldı.

Şampiyonada dereceye giren sporcular, Kayseri Yeşilay Şubesi tarafından altın ile ödüllendirildi.

"Amacımız güzel sporcular yetiştirmek"

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi, AA muhabirine, Kayseri Valiliği öncülüğünde başlatılan ERVA Spor Okulları Projesi'nde, Yeşilay ERVA Spor Kulübü olarak yer aldıklarını söyledi.

Yeşilay ERVA Spor Kulübünde güreş, karate ve hentbol branşlarında hizmet verdiklerini belirten Çiftçi, "Amacımız, mahallemizdeki çocuklarımızı bu spor okulumuzda en iyi şekilde eğitip, güzel sporcular yetiştirmek, onlara sağlıklı yaşam becerileri katmak. Bağımsız bir gençlik için sporun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Biz de o anlamda Yeşilay ERVA Spor Kulübümüzü olabildiğince desteklemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Çiftçi, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nda elde edilen başarıdan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

"Gençlerimizin her daim yanındayız"

Şampiyonada dereceye giren sporcuları tebrik eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Kız güreş takımımız takım halinde katılım sağlamıştı. Çok şükür bizi öyle bir gururlandırdılar ki Türkiye birincisi, Türkiye ikincisi, Türkiye üçüncüsü çıkardık. Bugün de bu genç kardeşlerimizle bir araya gelip hem bir nebze olsun bu gayretlerine destek olma amaçlı onlara hediyelerini takdim ettik hem de onlara duyduğumuz güveni bir kez daha hatırlatmak istedik. Onları yetiştiren antrenörlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. Gençlerimizin her daim yanındayız, onlar da bizim yanımızda. Bağımsız bir gelecek için hep beraber gayret ve mücadele edeceğiz. Gençlerimize bu anlamda bir ödül takdim edelim istedik. Yeşilay olarak biz de yönetim olarak birer altın vermeyi kararlaştırdık. O anlamda da destek olan tüm gönüllerimize teşekkür ediyoruz."

Çiftçi, ERVA Spor Okulları'nın en büyük destekçisi olan Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayseri Yeşilay ERVA Şampiyonları Ödüllendirildi - Son Dakika

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