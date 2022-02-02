Üye Girişi
Kayserigücü FK'da beklenmedik ayrılık - Son Dakika

Kayserigücü FK'da beklenmedik ayrılık

02.02.2022 09:16
Kayserigücü FK'da beklenmedik ayrılık

Kayserigücü FK'da kaptan Aydemir Yavuz ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Kayserigücü FK'da kaptan Aydemir Yavuz ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayserigücü FK'da ayrılık. Sezon başında kadroya dahil edilen tecrübeli ve başarılı golcü oyuncu Aydemir Yavuz ile dün yapılan görüşmenin ardından yollar ayrıldı. Bu sezon sarı siyahlı forma ile 11.hafta sonunda 9 maçta forma giyen Aydemir Yavuz 7 gol kaydetti.

Aydemir Yavuz yaptığı paylaşımda, "Bugün itibari ile Kayserigücü FK'dan ayrılmış bulunmaktayım. Hakkımızda hayırlısı olsun" dedi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500

Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserigücü FK'da beklenmedik ayrılık - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
08:58 İlk kez bu seviyelere çıktı! Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 100 binin üstünde
08:56 Ülkesinde tutuklanan adama tuzak üstüne tuzak! 225 milyon lirasına tedbir konuldu
08:50 İbrahim Tatlıses'ten yeni yatırım! 700 kişiye iş imkanı sunacak
08:43 Oturma düzeni polemiğine Ahmet Davutoğlu'ndan tepki: Müsamere oynamıyoruz
08:36 Gece boyunca boş arazide kazı yapıldı! Polis ekipleri nöbet tuttu
08:33 Survivor'da eleme adayı olan Evrim: Kaypak karakterli insanlar yüzüme gülmesin
08:25 Güncel altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
08:12 Kabinede yeni değişiklikler mi var? "Pakdemirli gidiyor, Mehdi Eker geliyor" iddiası
08:08 Diyanet'ten "Metaverse ile sanal hac kabul olur mu?" sorusuna yanıt
08:03 Meteoroloji' den 50 kente kritik uyarı! İstanbul öğleden sonra yağmur altında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 09:22:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserigücü FK'da beklenmedik ayrılık - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement