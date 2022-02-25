Kayserigücü yöneticisine 75 gün hak mahrumiyeti - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserigücü yöneticisine 75 gün hak mahrumiyeti

25.02.2022 16:52
Kayserigücü yöneticisine 75 gün hak mahrumiyeti

İl Disiplin Kurulu, Kayserigücü FK Asbaşkanı İsmail Eğin'e 75 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

İl Disiplin Kurulu, Kayserigücü FK Asbaşkanı İsmail Eğin'e 75 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Kayseri İl Disiplin Kurulu, Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu takımlarından Kayserigücü FK Asbaşkanı İsmail Eğin'e 75 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. İl disiplin kurulundan yapılan açıklamada "20.02.2022 tarihinde oynanan Buğdaylıspor - Kayserigücü futbol müsabakasında Kayserigücü'nden İsmail Eğin'e, FDT m. 2/ç kapsamında müsabaka görevlisi olarak tanımlanan hakeme karşı gerçekleştirmiş olduğu küfür ve tehdit fiilleri dolayısıyla 75 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesini kararlaştırdı" denildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı Kayseri'de aranan 5'i hükümlü 14 şüpheli yakalandı Kayseri'de aranan 5'i hükümlü 14 şüpheli yakalandı

Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserigücü yöneticisine 75 gün hak mahrumiyeti - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu! Cesedi bulan erkek arkadaşı serbest kaldı
16:37 Kim bu Ukraynalı Neonaziler, ordudaki güçleri ne? Onları neden hiç duymadık?
16:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak?
16:34 50 çocuk vardı! Rusya saldırının ikinci gününde yetimhaneyi füzelerle vurdu
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
16:23 AB, Putin ve Lavron'a yaptırım kararı aldı
16:11 Zelenskiy'e bir destek mesajı da Şahan Gökbakar'dan geldi!
16:07 Gökçe Bahadır bugün evleniyor! Emir Ersoy davul zurna ile kız istedi
16:06 Ukrayna'da Rus askerleri İstihbarat kameralarını devirdi!
15:56 Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sıcak açıklama: Kiev'i batıdan bloke ettik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 16:59:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserigücü yöneticisine 75 gün hak mahrumiyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement