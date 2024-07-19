Kayserili Arzu Nur Yılmaz, Mersin\'de bronz madalya kazandı

Spor

Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kupası, müsabakalarında yer alanKayserili Arzu Nur Yılmaz, bronz madalya kazandı.

15-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kupası Bölgesel Finallerinde mücadele eden Arzu Naz Yılmaz, Genç Bayanlar Hacalı Tabanca kategorisinde ilk sekiz arasına kalarak final atışları yaptı.Başarılı sporcu final atışları sonunda Genç bayanlar Havalı Tabanca kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. - KAYSERİ