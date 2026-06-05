Kayserili Atıcılar, Madalya ve Rekorlarla Dikkat Çekti

Türkiye genelindeki önemli organizasyonlarda madalya ve rekorlara imza atan Kayserili atıcılar, elde ettikleri başarılarla göz doldurdu. Milli takım kampına davet edilen sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Kayseri atıcılık sporcuları; 2025-2026 sezonunda katıldıkları ulusal müsabakalarda elde ettikleri derecelerle önemli başarılara imza attı. Birçok kategoride kürsüye çıkan sporcular, Türkiye rekorları kırarak milli takım yolunda önemli bir başarı elde etti. Havalı Coşkun Abiş Kupası'nda U21 kategorisinde Elif Er ikincilik, U18 kategorisinde Hale Deya Eroğlu ise üçüncülük elde etti. U15 Mix kategorisinde Fatma Güney - Hasan Hüseyin Ayasılı ikilisi ikinci olurken, Fatma Beren Adıgüzel - Alp Gerçel çifti üçüncü sırada yer aldı. Ateşli Silahlar Türkiye Kupası'nda Arzu Naz Yılmaz, U21 kategorisinde 50 metre Serbest Tabanca ve 25 metre Standart Tabanca branşlarında Türkiye rekoru kırarak şampiyonluğa ulaştı. Başarılı sporcu ayrıca 25 metre Spor Tabanca kategorisinde de birincilik elde etti. Havalı Silahlar 2. Grup Müsabakalarında Elif Er, Hale Deya Eroğlu ve Cemil Kerem Adıgüzel milli takım baraj puanlarını geçme başarısı gösterirken, U12 kategorisinde Elmira Uzun üçüncü oldu. Havalı Bülent Torpil Kupası'nda ise Fatma Güney ve Cemil Kerem Adıgüzel'den oluşan U15 Mix takımı Türkiye rekoru kırarak şampiyonluğa ulaştı. Aynı organizasyonda Cemil Kerem Adıgüzel bireysel kategoride başarılı performans sergilerken, Elif Er ikincilik, Hale Deya Eroğlu ise üçüncülük derecesi elde etti. Para Atıcılık Federasyon Kupası'nda Kerim Yıldırım Genç Erkekler, Melisa Bahar Bağ ise Genç Kadınlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonu oldu. İki sporcu, Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası'nda da aynı başarıyı tekrarlayarak dikkat çekti. Başarılarının ardından Kerim Yıldırım ve Melisa Bahar Bağ, 8-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Milli Takım Kampı'na davet edildi. Kampa antrenör Mehmet Avcı ile refakatçi Rabia Adıgüzel de katılacak.

Elde edilen derecelerin ardından sporcular, antrenörler Mehmet Avcı ve Ahmet Bayrak ile birlikte Ali İhsan Kabakcı'yü makamında ziyaret etti. İl Müdürü Kabakcı, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ