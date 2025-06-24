Kayserili çocukların bileği bükülemedi

Gümüşhane'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'na Kayseri'den katılan okullar toplamda 10 madalya kazandı.

Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası 18-19 Haziran tarihleri arasında Gümüşhane'de yapıldı. Bu şampiyonaya katılan Kayseri okulları önemli dereceler elde etti. Kayseri'den şampiyonaya katılan okullar 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalyanın sahibi oldu. Şampiyonadan madalya ile dönen okullar şöyle:

Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu sporcuları 4 altın madalya, Buğdaylı Ortaokulu sporcuları 1 altın madalya, Yunus Emre Ortaokul sporcuları 2 gümüş madalya, Şükrü Başyazıcı Ortaokulu 1 bronz madalya, İbrahim Yüzbaşıoğlu Ortaokulu 1 bronz madalya, Boztepe Ortaokulu 1 bronz madalya. - KAYSERİ