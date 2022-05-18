Kayserili sporcu Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika
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Kayserili sporcu Avrupa ikincisi oldu

18.05.2022 11:26
Kayserili sporcu Avrupa ikincisi oldu

Wushu Avrupa Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden Kumsal Kayra Kutlu, Avrupa İkincisi olma başarısı gösterdi.

Wushu Avrupa Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden Kumsal Kayra Kutlu, Avrupa İkincisi olma başarısı gösterdi.

Wushu Avrupa Şampiyonası, 12-15 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan'da yapıldı. Kayseri'yi şampiyonada daha önce Balkan Şampiyonu olan Kumsal Kayra Kutlu temsil etti. 7 yaşından bu yana Kick Boks ve Wushu branşında birçok müsabakada yer alan ve şampiyonluklar elde eden Kumsal Kayra Kutlu, son olarak Wushu Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti.

52 Kiloda mücadele eden ve finale kadar yükselen Kumsal Kayra Kutlu, finalde rakibine mağlup oldu ve şampiyonayı Avrupa İkincisi olarak tamamladı. Başarılı Sporcu Kutlu, önümüzdeki günlerde yeni müsabakalar için yeniden çalışmalara başlayacak. - KAYSERİ

Kayserili sporcu Avrupa ikincisi oldu
Kayserili sporcu Avrupa ikincisi oldu

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Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Bulgaristan, Kayseri, Wushu, Spor, Son Dakika

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