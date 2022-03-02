Kayserili sporcudan Avrupa ikinciliği - Son Dakika

13-20 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Avrupa Muay Thai Şampiyonası'na Kayseri'den katılan Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Haspolat Avrupa İkincisi olarak hem okulunu hem de Kayseri'yi gururlandırdı.

Ayrıca 18-20 Şubat tarihleri arasında Uşak'ta düzenlenen okullar arası Bilek Güreşi A Grubu Türkiye Şampiyonasına katılan Fatmanur Demirel de sol kolda Türkiye üçüncüsü, sağ kolda ise Türkiye dördüncüsü oldu. 17 Şubat tarihinde Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Bilek Güreşi B Grubu İl Birinciliği maçlarında da ayrı kategorilerde Melike Kıvrak birinci, Elif Eylül Taşdemir birinci, Rumeysa Çertel ikinci, İlknur Güveninir ikinci, Zeynep Öztürk ikinci, Nisanur Ercan üçüncü ve Ümmüruman Polat ise üçüncü olarak göz doldurdu. - KAYSERİ