Kayserili Sporcular 7 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Kayserili Sporcular 7 Madalya Kazandı

Kayserili Sporcular 7 Madalya Kazandı

Kayserili sporcular, İşitme Engelliler Taekwondo Şampiyonası'nda 2 gümüş, 5 bronz madalya kazandı.

27.03.2025 09:24
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Kayserili sporcular İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 2 gümüş, 5 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı.

İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Antalya'da yapıldı. Şampiyonada Kayserili sporcular Poomse ve Kyorogi 2 gümüş, 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Derece elde eden sporcular ve mücadele ettikleri dallar ise şu şekilde:

Müsabaka Dalında

80 Kg. Yasin Çimen Türkiye ikincisi

67 Kg. Dudu Gökçe Pumak Türkiye ikincisi

58 Kg. Berat Bektaş Türkiye üçüncüsü

Ferdi Pommse Dalında

Dudu Gökçe Pumak Türkiye üçüncüsü

Ferdi Pommse Dalında

Merve Çimen Türkiye üçüncüsü

Pommse Pairde Dalında

Dudu Gökçe Pumak Türkiye üçüncüsü

Berat Bektaş Türkiye üçüncüsü - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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