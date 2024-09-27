Kayserili Sporcular Tekerlekli Paten\'de İkinciliği Elde Etti

Spor

20-22 Eylül 2024 tarihleri arasında Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından Karaman'da düzenlenen Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonasında yarışan Kayserili sporcular takım halinde Türkiye ikincisi oldu.

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından Karaman'da düzenlendi. Şampiyonada mücadele eden Kayserili sporcular takım halinde Türkiye ikincisi olurken, bireysel kategorilerde de önemli derecelere imza attılar. Şampiyonada yarışan Kayserili sporculardan Yağmur Susam, Sprint kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Halil Çetin ise Sprint kategorisinde Türkiye İkincisi ve Uzun Mesafede Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

Yine Musab Canıbek, Sprint ve Uzun Mesafe kategorilerinde Türkiye Şampiyonu, Cemre Nisa Erdoğan, Sprint ve Uzun Mesafe kategorilerinde Türkiye ikincisi, Ahmet Aybars Kartal ise Uzun Mesafe kategorisinde Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. - KAYSERİ