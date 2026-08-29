Kayserili Sporcular Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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Kayserili Sporcular Türkiye Şampiyonu

Kayserili Sporcular Türkiye Şampiyonu
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Karabük'te ANALİG Taekwondo Şampiyonası'nda Nisa Beren Erhan şampiyon, Hatice Rana Karakoç bronz madalya kazandı.

Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Taekwondo Şampiyonası Finali'nde Kayserili sporcular önemli başarılara imza attı. Nisa Beren Erhan Türkiye Şampiyonu olurken, Hatice Rana Karakoç Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Karabük'te düzenlenen ANALİG Türkiye Taekwondo Şampiyonası Finali, Kayserili sporcuların başarılarıyla tamamlandı. Şampiyonada 59 kg Yıldız Bayanlar kategorisinde mücadele eden Nisa Beren Erhan, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. 41 kg Bayanlar kategorisinde mücadele eden Hatice Rana Karakoç ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Kaynak: İHA

Karabük, Türkiye, Spor, Son Dakika

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