Kayserili Sporculardan 4 Madalya

Okul Sporları Karate Gençler A-B Türkiye Birinciliği müsabakalarında yarışan Kayserili sporcular 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Okul Sporları Karate Gençler A-B Türkiye Birinciliği müsabakaları Bartın'da yapıldı. Müsabakalarda yarışan Kayserili sporcular farklı kategorilerde 1 gümüş, 3bronz olmak üzere 4 madalya kazandı. Gümüş madalya Genç B 59 Kg Kumite dalında yarışan Eslem Özbek'ten geldi. Genç B 55 Kg Kumitede Mahmut Arslan, Genç A 68 Kg Kumitede Kaan Kandemir ve Genç A 66 Kg Kumite dalında Fatma Koçak ise yarışmalardan bronz madalya ile ayrıldı. - KAYSERİ