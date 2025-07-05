Kayserili Sporculardan Karatede Büyük Başarı

Kırıkkale'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup müsabakalarında mücadele eden Kayserili sporcular; 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup müsabakaları 01-03 Temmuz 2025 tarihleri arasında Kırıkkale'de düzenlendi. Kayseri YıldızlarLigi Takımı sporcuları elde ettikleri başarılar ile turnuvaya damga vurdu. Kayserili sporcular 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanırken, kadın ve erkek takımı ikinci olarak Konya'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Finallerinde mücadele etme hakkı kazandı. Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Başarılı sporcularımızı ve antrenörleri Fatih Güneş'i tebrik ediyor, katılacakları final müsabakalarında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup müsabakalarında derece elde eden Kayserili sporcular şöyle:

Kevser Sude Taşkın (altın)

Beyza Sandalya (altın)

Ceylin Türker (altın)

Hasan Efe Yiğittürk (gümüş)

Melek Nur Gök (gümüş)

Hasan Sarıkaya (gümüş)

Faruk Batın Yıldırım (gümüş)

Çağatay Öcek (bronz)

Kübra Çetinkaya (bronz)

Ertuğrul Aydın (bronz) - KAYSERİ