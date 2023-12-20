 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayserispor 1-2 Fenerbahçe - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor 1-2 Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk etti. İlk yarıyı Fenerbahçe 2-1 önde tamamladı.

Kayserispor 1-2 Fenerbahçe
20.12.2023 - 18:07,  Güncelleme: 18:09
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Fred'in savunmanın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

8. dakikada Fred'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Cengiz'in önünü boşaltıp yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

18. dakikada Tadic'in sol kanattan ortasında top savunmaya çarptı. Kaleye doğru yönelen topu kaleci Bilal güçlükle uzaklaştırmayı başardı.

23. dakikada sol kanattan Boa Morte'nin arka direğe doğru yaptığı ortada Gökhan'ın bekletmeden vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

37. dakikada Ferdi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa yükselen Serdar, kafasıyla arkada direğe doğru topu aşırttı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

40. dakikada savunmanın hatasıyla araya giren Cengiz'in pasında ceza sahası içinde Batshuayi, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

45+4. dakikada savunmanın arkasına atılan topla kaleci ile karşı karşıya kalan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Livakovic'ten döndü. Dönen topu Kemen tamamladı. 1-2

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, İlker Takpak

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamanh, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Boa Morte, Kemen, Cardoso, Thiam

Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Bahoken, Mehmet Eray, Mane, Baran, Ramazan, Arif, Ackah, Talha

Teknik Direktör: Recep Uçar

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi

Yedekler: İrfan Can, Mert Hakan, King, Mert Müldür, İrfan Can, Umut, Oosterwolde, Crespo, Bartuğ, Emre Mor

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Kemen (dk. 45+4) (Kayserispor), Cengiz (dk. 8), Batshuayi (dk. 40) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Karimi (Kayserispor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Fenerbahçe, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor 1-2 Fenerbahçe - Son Dakika


17:32
Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16
Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07
Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:38
Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
16:35
9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:35
Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
16:14
Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika
17:32 Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07 Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:38 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
16:35 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:35 Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
16:14 Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü
15:54 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49 Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 18:25:59. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserispor 1-2 Fenerbahçe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement