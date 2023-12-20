Kayserispor 1-2 Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Fred'in savunmanın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
8. dakikada Fred'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Cengiz'in önünü boşaltıp yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
18. dakikada Tadic'in sol kanattan ortasında top savunmaya çarptı. Kaleye doğru yönelen topu kaleci Bilal güçlükle uzaklaştırmayı başardı.
23. dakikada sol kanattan Boa Morte'nin arka direğe doğru yaptığı ortada Gökhan'ın bekletmeden vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
37. dakikada Ferdi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa yükselen Serdar, kafasıyla arkada direğe doğru topu aşırttı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
40. dakikada savunmanın hatasıyla araya giren Cengiz'in pasında ceza sahası içinde Batshuayi, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0
45+4. dakikada savunmanın arkasına atılan topla kaleci ile karşı karşıya kalan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Livakovic'ten döndü. Dönen topu Kemen tamamladı. 1-2
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, İlker Takpak
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamanh, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Boa Morte, Kemen, Cardoso, Thiam
Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Bahoken, Mehmet Eray, Mane, Baran, Ramazan, Arif, Ackah, Talha
Teknik Direktör: Recep Uçar
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi
Yedekler: İrfan Can, Mert Hakan, King, Mert Müldür, İrfan Can, Umut, Oosterwolde, Crespo, Bartuğ, Emre Mor
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Kemen (dk. 45+4) (Kayserispor), Cengiz (dk. 8), Batshuayi (dk. 40) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Karimi (Kayserispor) - KAYSERİ
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