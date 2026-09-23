Kayserispor 1. Lig'de 8 haftayı lider bitirdi, 3 golle en az gol yiyen takım oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayserispor 1. Lig'de 8 haftayı lider bitirdi, 3 golle en az gol yiyen takım oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor 1. Lig\'de 8 haftayı lider bitirdi, 3 golle en az gol yiyen takım oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, TFF 1. Lig'de ilk 8 haftayı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle zirvede tamamladı. Kalesinde sadece 3 gol gören sarı-kırmızılılar, 6 maçta kalesini gole kapatıp 15 gol attı ve +12 averajla ligin en iyi averajına sahip tek takım oldu.

1. Lig ekiplerinden Kayserispor, ilk 8 haftayı zirvede tamamlarken ligin en az gol yiyen takımı, en çok kazanan iki takımdan birisi oldu.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayserispor, ilk 8 haftalık dilimi zirvede tamamladı. Milli araya kadar oynanan 8 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet sonrasında liderlik koltuğunda bulunan Kayserispor, ligin en az gol yiyen takımı oldu. 3 iç saha ve 5 deplasman maçına çıkan Kayserispor, kalesinde sadece 3 gol gördü. Karabükspor ile 1-1 berabere kaldığı ve Bursaspor'a 2-1 yenildiği maçlarda kalesinde goller gören sarı-kırmızılılar, 6 maçta ise rakiplere gol sevinci yaşatmadı.

Kayserispor 8 maçta 15 gol kaydederken, tüm maçlarda gol atma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar, +12 averajla da ligin en iyi averajına sahip tek takımı. Kayserispor'un ilk 8 haftada oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:

Vanspor - Kayserispor 0-2

Kayserispor - Sivasspor 2-0

Iğdır FK - Kayserispor 0-1

Kayserispor - Bursaspor 1-2

Karagümrük - Kayserispor 1-1

Erokspor - Kayserispor 0-3

Kayserispor - İstanbulspor 4-0

Mardin 1969spor - Kayserispor 0-1

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuKayserisporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lokantanın tabak siparişi yerine kullanılmış kot pantolon ve çanta teslim edildi Lokantanın tabak siparişi yerine kullanılmış kot pantolon ve çanta teslim edildi
Adana’daki cinayetin sebebi trafik kazası çıktı Yaşar Akman’ı vurmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı Adana'daki cinayetin sebebi trafik kazası çıktı! Yaşar Akman'ı vurmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı
Emine Erdoğan’dan BM’de tarihi çağrı: Çocuk güvenliği tasarımın çıkış noktası olmalı Emine Erdoğan'dan BM'de tarihi çağrı: Çocuk güvenliği tasarımın çıkış noktası olmalı
Yenişehir’de silahlar konuştu Alacak tartışmasında 3 kişi yaşamını yitirdi Yenişehir'de silahlar konuştu! Alacak tartışmasında 3 kişi yaşamını yitirdi
Özgür Özel’e büyük şok: İnan Güney tarafını seçti Özgür Özel'e büyük şok: İnan Güney tarafını seçti
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
09:02
Erdoğan’ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama
Erdoğan'ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama
08:39
Onana bu kez sahada değil, hacamat sırasında görüntülendi
Onana bu kez sahada değil, hacamat sırasında görüntülendi
08:25
15 yaşındaki zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı Meğer saldırıyı bu yüzden yapmış
15 yaşındaki zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Meğer saldırıyı bu yüzden yapmış
08:11
Hakan Fidan’dan Mekke Anlaşması çıkışı Jeffrey’ye dönüp tek soru sordu
Hakan Fidan'dan Mekke Anlaşması çıkışı! Jeffrey'ye dönüp tek soru sordu
07:37
Netanyahu ABD’ye ayak basıp kaçacak Korku planları değiştirdi
Netanyahu ABD'ye ayak basıp kaçacak! Korku planları değiştirdi
07:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM’ye 5 maddelik reform teklifi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye 5 maddelik reform teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 09:12:51. #7.12#
SON DAKİKA: Kayserispor 1. Lig'de 8 haftayı lider bitirdi, 3 golle en az gol yiyen takım oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement