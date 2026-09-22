Kayserispor 1. Lig'de tek golle kazandı, 8. haftayı 19 puanla averajla lider bitirdi - Son Dakika
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Kayserispor 1. Lig'de tek golle kazandı, 8. haftayı 19 puanla averajla lider bitirdi

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Kayserispor 1. Lig\'de tek golle kazandı, 8. haftayı 19 puanla averajla lider bitirdi
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1. Lig'de 8. haftayı deplasmanda tek golle kazanan Kayserispor, 19 puanla averajla zirvedeki yerini korudu. Batman Petrolspor ve Iğdır FK'nin puan kaybı yaşadığı haftada sarı kırmızılılar, milli araya lider girdi.

1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Mardin 1969 Spor galibiyetinin ardından 1. Lig'de 8. haftayı lider tamamladı.

TFF 1. Lig'de mücadele veren Kayserispor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Ligin 8. hafta maçında deplasmanda 3 puanı tek golle alan sarı kırmızılılar, zirvedeki yerini korudu. Batman Petrolspor ve Iğdır FK'nin puan kaybı yaşadığı haftada Mardin 1969 Spor'u mağlup eden Kayserispor, 19 puana ulaşarak, averajla haftayı lider olarak kapattı. Lige verilen milli araya lider olarak giren sarı kırmızılı takımda keyifler yerinde.

Kayserispor, 8. hafta sonunda 8 maçta topladığı 19 puanla 1. sırada yer alıyor.

Kaynak: İHA
Batman PetrolsporKayserisporFutbolIğdırSporSon Dakika

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