Kayserispor 2-1 Kasımpaşa\'yı Yendi

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Kayserisporlu Kartal Kayra Yılmaz ve Hasan Ali Kaldırım, Kasımpaşa maçında ligdeki ikinci gollerini kaydetti.

Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederken müsabakada ilk golü atan Kartal Kayra Yılmaz ile galibiyet golünü kaydeden Hasan Ali Kaldırım ligdeki ikinci gol sevinçlerini yaşadı. Kartal Kayra Yılmaz, geride kalan 12. hafta sonunda 10 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Hasan Ali Kaldırım da geride 12 haftada 8 maçta forma giydi. - KAYSERİ