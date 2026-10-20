Kayserispor 2-2'lik beraberlikle 26 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü - Son Dakika
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Kayserispor 2-2'lik beraberlikle 26 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü

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Kayserispor 2-2\'lik beraberlikle 26 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü
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TFF 1. Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Batman Petrolspor ile 2-2 berabere kalarak 1 puan aldı ve 26 puana ulaştı. Bursaspor'un sahasında Pendikspor'u 2-0 yenerek 25 puana çıkmasıyla iki takım arasındaki puan farkı 1'e indi ve Kayserispor liderliğini sürdürdü.

TFF 1. Lig'de 11. hafta geride kalırken, Kayserispor sahasında puan kaybetmesine rağmen zirvedeki yerini korudu.

Sezon başından beri ortaya koyduğu mücadeleyle dikkat çeken Kayserispor, özellikle kritik haftalarda aldığı sonuçlarla zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti. 11. haftanın ardından liderlik koltuğunda bulunan Kayserispor, Süper Lig inadını sürdürüyor. Haftaya lider olarak giren Kayserispor, sahasında oynadığı Batman Petrolspor maçından 2-2'lik eşitlikle ayrılarak 1 puan aldı ve 26 puana erişti. Bursaspor da sahasında, Pendikspor'u 2-0 mağlup etti ve 25 puana erişti. Kayserispor zirvedeki yerini bırakmazken iki takım arasındaki puan farkı 1'e indi. Haftayı tek gollü galibiyetle noktalayan Iğdır FK da 23 puanla iki takımın gerisinde takibini sürdürdü. Küme düşme hattında bulunan son 4 takım haftayı puansız noktaladı. 10 puanlı Pendikspor Bursaspor'a, 7 puanlı Vanspor sahasında Ümraniyespor'a, 5 puanlı İstanbulspor sahasında Antalyaspor'a, 1 puanlı Boluspor Ankara'da Iğdır FK'ya mağlup oldu ve küme düşme hattından yine çıkamadı.

Oynanan 10 maçta 2 maç beraberlikle bitti. 4 kez ev sahibi ekip kazanırken 4 kez de deplasman takımları kazandı. 32 golün atıldığı 11.haftada en gollü maç Manisa FK-Muğlaspor maçı oldu. 7 golün atıldığı bu maçı konuk takım 3-4 kazandı. Esenler Erokspor-Mardin 1969spor maçı da ev sahibi ekibin 4-2 üstünlüğü ile sona erdi. En az gol olan maç Iğdır FK-Boluspor maçı oldu.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuBatman PetrolsporKayserisporPendiksporBursasporFutbolSporSon Dakika

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