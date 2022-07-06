Kayserispor 27. kez Süper Lig'de - Son Dakika
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Kayserispor 27. kez Süper Lig'de

06.07.2022 09:43
Kayserispor 27. kez Süper Lig'de

Kayserispor tarihinde 27. kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Kayserispor tarihinde 27. kez Süper Lig'de mücadele edecek. Sarı kırmızılılar, geride kalan 26 sezonda lige 6 kez galibiyetle başladı.

Kurulduğu 1966 tarihinden bu yana geride kalan 56 sezonun 26'sında Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, gerçekleştirilecek fikstür çekimi ile yeni sezona deplasmanda Beşiktaş maçıyla başlayacak. Geride kalan 26 sezonda lige 6 kez galibiyetle başlayan Kayserispor, 13 kez de yenilgi ile start verdi. Sarı kırmızılılar, 26 sezonda 7 kez de berabere kaldı.

Kayserispor, Süper Lig serüvenine başladığı 1973-1974 sezonuna sahasında oynadığı Göztepe maçında berabere kalarak start vermişti. Sarı kırmızılılar, geçen sezon deplasmanda oynadığı Altay maçını 3-0 kaybederek sezona başlamıştı.

Kayserispor'un geride kalan 26 sezonda Süper Lig'in ilk haftasında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

1973-74 Kayserispor-Göztepe 0-0

1974-75 Boluspor-Kayserispor 1-1

1979-80 Kayserispor- Diyarbakır 1-1

1985-86 Fenerbahçe-Kayserispor 3-2

1992-93 Kocaelispor-Kayserispor 7-2

1993-94 Gaziantep-Kayserispor 4-0

1994-95 Vanspor-Kayserispor 3-0

1995-96 Kayserispor-Beşiktaş 1-1

1997-98 Karabükspor-Kayserispor 3-0

2004-05 Kayserispor- Trabzonspor 0-3

2005-06 Trabzonspor-Kayserispor 2-1

2006-07 Kayserispor-Trabzonspor 1-0

2007-08 Kayserispor- Manisaspor 3-1

2008-09 Sivasspor-Kayserispor 0-0

2009-10 Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0

2010-11 İstanbul B.B-Kayserispor 0-2

2011-12 Bursaspor-Kayserispor 3-0

2012-13 Kayserispor-Bursaspor 0-1

2013-14 Kayserispor-Sivasspor 1-0

2015-16 Osmanlıspor-Kayserispor 1-1

2016-17 Kayserispor-Akhisarspor 0-2

2017-18 Galatasaray-Kayserispor 4-1

2018-19 Kayserispor- Antalyaspor 2-0

2019-20 Kayserispor-Alanyaspor 0-1

2020-21 Kayserispor- Kasımpaşa 1-0

2021-22 Altay-Kayserispor 3-0 - KAYSERİ

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06 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 06 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı Süper Lig'de ilk büyük maç 4. haftada Süper Lig'de ilk büyük maç 4. haftada
Kaynak: İHA

Kayserispor, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor 27. kez Süper Lig'de - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayserispor 27. kez Süper Lig'de - Son Dakika
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