Kayserispor 28 kişilik kadrosunu TFF\'ye gönderdi, listede 8 yabancı var

1. Lig'de mücadele eden Kayserispor, 28 kişilik futbolcu kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

1. Lig takımları, 2026-2027 futbol sezonunda 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kullanacağı 28 kişilik kadroyu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. İkinci Transfer Tescil Dönemi sonrası Kayserispor da 28 kişilik A Takım oyuncu listesini TFF'ye gönderdi. Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen listede 8 yabancı futbolcu ve 20 yerli futbolcu yer aldı. Kayserispor'un TFF'ye bildirdiği futbolcu kadrosu ise şu şekilde:

Abdulsamet Burak, Aras Çelik, Benhur Keser, Cenk Şen, Daniel Moreno, Denis Ravzan Radu, Deniz Eren Dönmezer, Ensar Kemaloğlu, Fethi Özer, Florent Hasani, Gökhan Değirmenci, Görkem Sağlam, Hasan Kaan Yalçı, Jemal Tabidze, Joshua Brenet, Kayra Cihan, Malik Kadir Hayvalı, Mamadi Caba Camara, Marco Dulca, Mehmet Murat Uçar, Muhammed Eren Arıkan, Murat Cem Akpınar, Mert Göçkan, Oğulcan Çağlayan, Semih Güler, Sinan Kurt, Talha Sarıaslan, Taulan Seferi.