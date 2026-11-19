Kayserispor Sportif Direktörü Seyit İçgül, devre arasında transfer yapabilmek için şartları zorlayacaklarını ancak olmazsa bile sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Kayserispor'un Sportif Direktörü Seyit İçgül, ara transfer döneminde kadroya takviye yapabileceklerinin sinyalini verdi. Kayserispor Sportif Direktörü Seyit İçgül, 3 milyon Avro'nun üzerinde bir ödeme yapılması gerektiğini ve bu rakamın ciddiyetini anlatırken, sarı-kırmızılı takımın takviyeli veya takviyesiz güçlükleri göğüsleyebilecek, şampiyonluğa ulaşabilecek dirayette olduğunu söyledi. İçgül, "Düzenli ödemeler yapıldıktan sonra, belli bir vecibeler yerine getirildikçe bu takıma inanıyoruz. Tabiki eksiklerimiz olabilir. Çok büyük meblağlar var. Şu anda 3,2 milyon avro civarında bir transfer yasağı var. Açabilirmiyiz, açamaz mıyız şu an bişey diyemem. Sayın başkanımız ve yönetimimiz çok duyarlı bir şekilde çalışıyor. Belediye başkanımız inanılmaz derecede destek veriyor. Ama kolay değil. Geçmişe dönük inanılmaz borçlar var. İnşallah açarız, ama açamazsak da sorun değil. Allah kaza bela vermezse, bu takımla sezon sonunda şampiyon olmayı hedefliyoruz" dedi.

Seyit İçgül, Cumartesi günü Sarıyer ile oynanacak maç ile ilgili olarak, "Takımımıza güveniyoruz. Ümraniye maçında lider olma şansını kaçırdık. Ama bu hafta sahamızda oynayacağımız Sarıyer maçını kazanarak zirve yarışını sürdüreceğiz. Bu maçta taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Onların tribündeki desteği, oyuncularımızın saha içerisindeki mücadelesi ile maç sonunda 3 puanı alan taraf olacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.