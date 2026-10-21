Kayserispor 3 maçı kayıpsız geçip milli araya 35 puanla girmeyi hedefliyor

TFF 1. Lig lideri Kayserispor, ligde milli ara öncesinde oynayacağı 3 karşılaşmaya odaklandı. Sarı-kırmızılı takım, önündeki zorlu maç takvimini kayıpsız geçerek puanını 35'e yükseltmek istiyor.

Liderlik koltuğunda oturan Kayserispor, 3 maçlık süreçte 2 kez deplasmanda mücadele ederken, bir karşılaşmada ise kendi sahasında taraftarının karşısına çıkacak. Hedefini üçte üç olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, milli araya moralli girmenin yanı sıra ligdeki konumunu da güçlendirmeyi amaçlıyor. Kayserispor'un milli ara öncesindeki ilk sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü Pendikspor karşısında olacak. Deplasmanda oynanacak mücadeleden üç puanla ayrılmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, kritik seriye galibiyetle başlamayı planlıyor. Pendikspor karşılaşmasının ardından Kayserispor, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü kendi sahasında Muğlaspor'u ağırlayacak. Taraftar desteğini arkasına alacak olan Kayseri temsilcisi, iç saha avantajını kullanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Kayserispor, milli ara öncesindeki son karşılaşmasını 8 Kasım 2026 Pazar günü Ümraniyespor deplasmanında oynayacak. Sarı-kırmızılı ekip, ilk iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde Ümraniyespor mücadelesine 35 puan hedefine ulaşmak için çıkacak. Üç maçtan alınacak 9 puan, Kayserispor'un milli araya hem moral hem de puan avantajıyla girmesini sağlayacak.