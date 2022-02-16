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Kayserispor 33 kişilik kadrosunu TFF'ye bildirdi - Son Dakika

Kayserispor 33 kişilik kadrosunu TFF'ye bildirdi

16.02.2022 09:41
Kayserispor 33 kişilik kadrosunu TFF'ye bildirdi

Kayserispor, 33 kişilik futbolcu kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Kayserispor, 33 kişilik futbolcu kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Süper Lig takımları, 2021-2022 futbol sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kullanacağı 33 kişilik kadroyu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. İkinci Transfer Tescil Dönemi sonrası Kayserispor da, 33 kişilik A Takım oyuncu listesini Federasyona gönderdi. Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen listede 14 yabancı futbolcu, 19 yerli futbolcu yer aldı. 33 kişilik kadroyu belirleyen sarı kırmızılı kulüp, Ali Karimi dışındaki oyuncuları listeye aldı.

Kayserispor'un TFF'ye bildirdiği futbolcu kadrosu ise şu şekilde:

Silviu Lung, Bilal Bayazıt, Cenk Gönen, Dimitrios Kolovetsios, Arif Kocaman, Enes Koçoğlu, Yasir Subaşı, Lionel Carole, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Majid Hosseini, Uğur Demirok, Mert Çetin, Andrea Bertolacci, Bernard Mensah, Carlos Mane, Emrah Başsan, Emre Demir, Gustavo Campanharo, İbrahim Akdağ, Hayrullah Erkip, Jocelyn Janneh, Joseph Attamah, Mehmet Eray Özbek, Olivier Kemen, Miguel Cardoso, Abdulkadir Parmak, İlhan Parlak, Mario Gavranovic, Mame Baba Thiam, Gökhan Sazdağı, Talha Sarıaslan, Mustafa Pektemek. - KAYSERİ

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Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor 33 kişilik kadrosunu TFF'ye bildirdi - Son Dakika Spor


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