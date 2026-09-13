Kayserispor, 7. haftada sahasında oynayacağı İstanbulspor maçına hazırlanıyor

1'İNCİ Lig ekiplerinden Kayserispor, 7'nci haftada sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor, 2026-27 sezonda 1'inci Lig'de mücadele ediyor. Şampiyonluk parolası ile sezona başlayan sarı-kırmızılılar ilk 6 haftada 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak ligde 13 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Ligin 6'ncı haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılı futbolculara zorlu mücadele sonrası 2 gün izin verildi. İç Anadolu ekibi perşembe günü kulüp tesislerinde toplanarak yarın saat 20.00'de karşılaşacağı İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı ekip dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla da karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

İç Anadolu ekibi, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.