Kayserispor 7 Yabancı Oyuncu Transfer Etti

Kayserispor dış transferde kadrosuna 7 yabancı ismi dahil etti.

Kayserispor, 2026-2027 sezonu öncesi 7 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar Mamadi Camara, Denis Razvan Radu, Jemal Tabidze, Taulant Seferi, Florent Hasani, Marco Dulca ve Daniel Moreno ile sözleşme imzaladı. Birbirinden önemli isimleri kadrosuna dahil eden Kayserispor'da transferlerin yarın oynanacak Vanspor maçının kafilesinde yer alması bekleniyor.