Kayserispor'a ceza geliyor - Son Dakika
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Kayserispor'a ceza geliyor

09.03.2022 16:21
Kayserispor'a ceza geliyor

Kayserispor kulübü, geride kalan Alanyaspor maçında yaşanan saha olayları, tribündeki merdiven boşluklarını boş bırakmamaktan ve Teknik Direktör Hikmet Karaman da sportmenliğe aykırı hareket ettiğigerekçesi ile PFDK'lık oldu.

Kayserispor kulübü, geride kalan Alanyaspor maçında yaşanan saha olayları, tribündeki merdiven boşluklarını boş bırakmamaktan ve Teknik Direktör Hikmet Karaman da sportmenliğe aykırı hareket ettiği

gerekçesi ile PFDK'lık oldu.

Kayserispor kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. 7 Mart günü Kadir Has stadında oynanan Alanyaspor maçındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve usulsüz seyirci alınması nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Ayrıca Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. - KAYSERİ

Kayserispor'a ceza geliyor
Kayserispor'a ceza geliyor

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Kaynak: İHA

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