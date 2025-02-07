Kayserispor\'a PFDK\'dan 318 bin TL Ceza

Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen hafta oynanan Trabzonspor maçında talimatlara aykırı hareket eden Kayserispor'a 318 bin TL ceza verdi.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'a PFDK tarafından ceza geldi. PFDK'dan yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübünün, 1 Şubat 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Trabzonspor müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/9. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 8/13. maddesi uyarınca 150.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.

PFDK ayrıca, Kayserispor-Trabzonspor maçında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kırmızı kart gören Sportif Direktör Muhammed Türkmen'e de ceza verdi. Kurul, Muhammed Türkmen'in sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. - KAYSERİ