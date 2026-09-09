Kayserispor’a PFDK’dan ceza - Son Dakika
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Kayserispor’a PFDK’dan ceza

Kayserispor’a PFDK’dan ceza
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TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü’ne, Başkan Ali Çamlı ve futbolcu Benhur Keser’e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) ceza verildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü'ne, Başkan Ali Çamlı ve futbolcu Benhur Keser'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) ceza verildi.

Kayserispor Kulübü'ne Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ceza verildi. Sarı-kırmızılı kulüp hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada para ve hak mahrumiyeti cezası verildiği duyuruldu. TFF'nin açıklamasında, "Kayserispor Kulübü'nün, 2 Eylül 2026 tarihinde oynanan Karagümrük-Kayserispor 1. Lig müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle 140 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü idarecisi Tufan Koç'un, müsabaka sonrası akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü sporcusu Benhur Keser'in, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 Resmi müsabakadan men ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü Yardımcı Antrenörü Aneximenes Domingos Pereira'nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına ve rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 11 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor, Ali Çamlı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor’a PFDK’dan ceza - Son Dakika

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