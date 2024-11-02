Kayserispor, Adana Demirspor ile Beraberliğe Razı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayserispor, Adana Demirspor ile Beraberliğe Razı Oldu

Kaloğlu, 0-0 biten maçta oyuncularının iyi niyetle mücadele ettiğini vurguladı.

02.11.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 0-0 kalan Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Çocuklar ellerinden geleni yaptı. İyi niyetli bir şekilde mücadele ettiler ama bazen olmayınca olmuyor." dedi.

Kaloğlu, Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi mücadelelerinden dolayı rakip takımı tebrik etti.

Kendilerinin de iyi mücadele ettiğini ifade eden Kaloğlu, "Öncelikle biz bu karşılaşmayı kazanmak için çıktık. Kazanmak için de her şeyi yapmaya çalıştık. Bu tip maçların zor olacağı, rakibin, erken gol bulmadıkça direncinin çok yükseleceğini zaten biliyorduk. Öyle de oldu zaten. Maçın içinde özellikle ilk yarı çok istediğimiz oyunu oturtturamasak da aslında pozisyonlar da geldi. O pozisyonları değerlendirebilseydik bizim için daha rahat bir maç da geçebilirdi. Skor çok daha farklı olabilirdi." diye konuştu.

Devre arası hem diziliş hem de bazı oyuncuları 10 dakika sonra değiştirmeleriyle birazcık daha hareketlendiklerini belirten Kaloğlu, şunları kaydetti:

"Ceza sahasında 20 kez topla buluştuk, 35 tane ortaya yaptık. Yüzde 85 pas isabetiyle oynadık, 14-15 şut attık ama maalesef futbol gol oyunu. Biz de bugün o golü atamadık. Çocuklar ellerinden geleni yaptı. İyi niyetli bir şekilde mücadele ettiler ama bazen olmayınca olmuyor. İyi bir çıkışımız vardı. Son 2 haftada 4 puan aldık. Uzun zamandır galip gelemeyen bir Kayserispor vardı. Deplasmanda bunu yenmiş olduk. İçeride de uzun zamandır galip gelemeyen yine bir Kayserispor var. Bunu bugün kırmak istiyorduk açıkçası ama üzgünüz. Gelişeceğiz, oyuncularımızla da bunu konuştuk. Bugün daha fazla birbirimize sarılacağız. Çocukların enerjileri güzel, herkes üzgün şu anda ama enerjimiz takımın içinde gayet iyi. Ben bu güzel birlikteliğin çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum açıkçası."

"Bu takım, ligi iyi yerlerde bitirecek"

Bir gazetecinin, bazı taraftarların maçın sonunda "istifa" diye bağırmalarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Kaloğlu, belli bir taraftar kesiminin böyle bir talepte bulunduğunu söyledi.

Onlara saygı duyduğunu dile getiren Kaloğlu, "Onlar çünkü bu takımın galip gelmesini istiyor. Biz de istiyoruz ama ben daha yeni geldim ekibimle birlikte. 2 haftadır 4 puan aldık bakıldığında. Bir şeyleri inşa etmeye çalışıyoruz. Birçok veride daha iyi duruma geldik açıkçası. Sonuçta bugün çocuklar her şeyini yaptı. Gaziantep maçında da her şeyi yaptı çocuklar, gördünüz ama gol olunca olmuyor. Maalesef bugün o golü atıp taraftarlarımızı sevindirmek istedik. Ama sabırlı olsunlar. Biz şu an bir sürecin içindeyiz. Bu lig bittiğinde bizim takım ligde kalıyorsa hepimiz için başarı. O yüzden merak etmesinler. Bu takım, bu ligi iyi yerlerde bitirecek. Gelişiyoruz, önümüzde bir Kasımpaşa maçı var. Kasımpaşa maçını da gidip kazanabiliriz. Kazanırız da zaten. Açıkçası onları mutlu edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Sinan Kaloğlu, Kayserispor, Bellona, kayseri, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor, Adana Demirspor ile Beraberliğe Razı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:58 Beşiktaş yönetimi olağanüstü toplandı Beşiktaş yönetimi olağanüstü toplandı
21:14 İranlı genç kadından “zorunlu örtünme“ kuralına karşı iç çamaşırlı eylem İranlı genç kadından "zorunlu örtünme" kuralına karşı iç çamaşırlı eylem
20:46 Şirin’i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı
20:37 Mustafa Varank’ın bindiği arazi aracı kaza yaptı Mustafa Varank'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı
17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
09:38 Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı Az borcu olan daha az faiz ödeyecek Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı! Az borcu olan daha az faiz ödeyecek
09:34 Cemal Enginyurt’tan CHP’li Gamze Taşcıer’e Ahmet Özer tepkisi Cemal Enginyurt'tan CHP'li Gamze Taşcıer'e Ahmet Özer tepkisi
09:23 Akaryakıtta yine fiyatlar değişti Biri arttı diğeri azaldı Akaryakıtta yine fiyatlar değişti! Biri arttı diğeri azaldı
09:02 MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 22:23:57. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserispor, Adana Demirspor ile Beraberliğe Razı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.