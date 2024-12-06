Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Corendon Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre tesislerde, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.
Kayserispor ile Alanyaspor arasında RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda 8 Aralık Pazar günü yapılacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Son Dakika › Spor › Kayserispor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?