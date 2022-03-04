Kayserispor-Alanyaspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor-Alanyaspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek

04.03.2022 10:30
Kayserispor-Alanyaspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Yukatel Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Yukatel Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Süper Lig'in 28. haftasında Kayseri'de oynanacak olan Yukatel Kayserispor i ile Aytemiz Alanyaspor müsabakasına hakem Suat Arslanboğa atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Suat Arslanboğa'ya bu maçta Ata Yıldırım ve Selahattin Altay yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Gamze Durmuş Pakkan belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri maç günü belli olacak.

07 Mart 2022 Pazartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor müsabakası saat 20.00'de başlayacak. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Mario Gavranovic gollerine devam ediyor Mario Gavranovic gollerine devam ediyor SPOR Maçta gözyaşlarına boğulan Halit dedeye forma hediye edildiği anlar paylaşıldı SPOR Maçta gözyaşlarına boğulan Halit dedeye forma hediye edildiği anlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Suat Arslanboğa, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor-Alanyaspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek - Son Dakika


Son Dakika
10:27 Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın yaşamını yitirdi!
10:24 64 kilometrelik Rus Konvoyuna "Rasputitsa" engeli!
10:18 Benzine zam üstüne zam geliyor! Litre fiyatı 18,08 TL
10:01 Zamlar ve enflasyon maaşları eritti! Ocak ile Mart arasında en az 800 TL'lik kayıp var
09:46 Perili, cinli, hayaletli, lanetli dediler: İzmir'in Lübbey köyünün başı Youtuber'larla dertte!
09:46 Fenerbahçe'de sol bek için zor seçim: Tek alternatif Çağtay Kurukalıp!
09:42 Rus ordusundaki Türk kökenli birlikler: Esir düşenlerin ve ölenlerin arasında onlar da var! Bu bir Putin taktiği mi?
09:29 Alişan ve Buse Varol barıştıktan sonra ilk kez el ele!
09:27 Sarıgül bu kez de benzin pompasını tokatladı! Zamlara böyle isyan etti
09:27 Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 10:36:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserispor-Alanyaspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement