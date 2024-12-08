Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci
Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Carole (Dk. 76 Hasan Ali Kaldırım), Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Boa Morte (Dk. 90+1 Ramazan Civelek), Cardoso (Dk. 88 Jeanvier), Mane (Dk. 76 Ackah), Nazon
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard (Dk. 71 Buluthan Bulut), Efecan Karaca (Dk. 82 Serdar Dursun), Hwang (Dk. 57 Lopes), Augusto, Cordova
Goller: Dk. 51 Boa Morte, DK. 66 Mane (Bellona Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Fatih Aksoy, Dk. 31 Efecan Karaca, Dk. 88 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor), Dk. 49 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 70 Gökhan Sazdağı, Dk. 80 Onurcan Piri, Dk. 88 Kolovetsios, Dk. 90+3 Ramazan Civelek (Bellona Kayserispor)
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Bellona Kayserispor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-0 yendi.
51. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan Kartal Kayra Yılmaz'ın ortasında altıpas içerisinde topu kontrol eden Boa Morte, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
62. dakikada Balkovec'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Onurcan Piri, direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
66. dakikada Kayserispor, farkı 2'ye çıkardı. Kartal Kayra Yılmaz'ın ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Boa Morte'nin ortasında, altıpas içerisine koşu yapan Mane, tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.
Karşılaşma, Bellona Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Kayserispor, Alanyaspor'u 2-0 ile Geçti - Son Dakika
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