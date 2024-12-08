Kayserispor, Alanyaspor'u 2-0 ile Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayserispor, Alanyaspor'u 2-0 ile Geçti

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

08.12.2024 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci

Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Carole (Dk. 76 Hasan Ali Kaldırım), Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Boa Morte (Dk. 90+1 Ramazan Civelek), Cardoso (Dk. 88 Jeanvier), Mane (Dk. 76 Ackah), Nazon

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard (Dk. 71 Buluthan Bulut), Efecan Karaca (Dk. 82 Serdar Dursun), Hwang (Dk. 57 Lopes), Augusto, Cordova

Goller: Dk. 51 Boa Morte, DK. 66 Mane (Bellona Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Fatih Aksoy, Dk. 31 Efecan Karaca, Dk. 88 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor), Dk. 49 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 70 Gökhan Sazdağı, Dk. 80 Onurcan Piri, Dk. 88 Kolovetsios, Dk. 90+3 Ramazan Civelek (Bellona Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Bellona Kayserispor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-0 yendi.

51. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan Kartal Kayra Yılmaz'ın ortasında altıpas içerisinde topu kontrol eden Boa Morte, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

62. dakikada Balkovec'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Onurcan Piri, direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

66. dakikada Kayserispor, farkı 2'ye çıkardı. Kartal Kayra Yılmaz'ın ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Boa Morte'nin ortasında, altıpas içerisine koşu yapan Mane, tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

Karşılaşma, Bellona Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, 3-sayfa, Bellona, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor, Alanyaspor'u 2-0 ile Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:45 Rusya, Suriye’deki Durum Karşısında Türkiye’den Yardım İstedi Rusya, Suriye'deki Durum Karşısında Türkiye'den Yardım İstedi
19:34 İsrail’den Şam’a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye
19:01 Suriye’nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi
18:37 Yeni hedef Suriye mi Netanyahu, Esad’ın ardından soluğu Golan Tepeleri’nde aldı Yeni hedef Suriye mi? Netanyahu, Esad'ın ardından soluğu Golan Tepeleri'nde aldı
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
14:49 Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’e büyük ayıp Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
14:44 Hülya Avşar’ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki’den yanıt Hülya Avşar'ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki'den yanıt
14:12 MİT, PKK’nın sözde kadın örgütlenmesi sorumlusu Mürvet Gülsever’i Irak’ta etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde kadın örgütlenmesi sorumlusu Mürvet Gülsever'i Irak'ta etkisiz hale getirdi
14:00 Sevgilisinin cansız bedenini aracına koyup karakolun önüne gitti Sevgilisinin cansız bedenini aracına koyup karakolun önüne gitti
13:59 Katar Emiri, Suriye’deki savaşta tarafını belli etti Katar Emiri, Suriye'deki savaşta tarafını belli etti
13:59 Çin’den dengeleri değiştirebilecek yeni hamle Trump duymasın Çin'den dengeleri değiştirebilecek yeni hamle! Trump duymasın
13:48 Beşiktaş’ta İsviçreli iş insanının evini soyan “Şilili Escobar“ tutuklandı Beşiktaş'ta İsviçreli iş insanının evini soyan "Şilili Escobar" tutuklandı
13:45 Muş’ta evinde ölü bulunan polis memuru 3 ay önce baba olmuş Muş'ta evinde ölü bulunan polis memuru 3 ay önce baba olmuş
13:13 Estetik bağımlısı fenomenin canlı yayında göğsündeki silikonları patladı Estetik bağımlısı fenomenin canlı yayında göğsündeki silikonları patladı
12:54 Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 20:14:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserispor, Alanyaspor'u 2-0 ile Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.