Kayserispor, Alanyaspor'u 2-0 yendi - Son Dakika
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Spor

Kayserispor, Alanyaspor'u 2-0 yendi

Yardımcı antrenör Sefer Yılmaz, ilk 10 hedefini vurgulayarak galibiyeti değerlendirdi.

08.12.2024 19:46
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenen Bellona Kayserispor'da yardımcı antrenör Sefer Yılmaz, hedeflerinin sıralamada ilk 10 içinde yer almak olduğunu söyledi.

Yılmaz, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kayserispor için çok güzel bir gece yaşadıklarını ifade etti.

On aydır iç saha galibiyetine hasret bir Kayserispor olduğunu aktaran Yılmaz, "Zaten fikstür itibarıyla zor bir dönemden geçiyoruz. Bir üstümüzdeki takım Alanyaspor'la oynadık. İki taraf için de çok önemli bir maçtı ama futbolcu kardeşlerimiz hafta içindeki bütün çalışmalarımızı sahaya yansıttı. Yüreklerini ortaya koydular ve bu maçtan galibiyetle ayrıldılar." dedi.

Puan olarak Alanyaspor'un da üstüne çıktıklarını vurgulayan Yılmaz, "Bundan sonraki hedefimiz, seri galibiyetlerle ilk 10'da yer almak. Onu da başarabilecek güçteyiz. İnşallah bu galibiyetlerin devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor cephesi

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Kayserispor'u tebrik ederek başladığı konuşmasında her iki takımın da puana ihtiyacı olduğunu söyledi.

İki takımın da mücadele ettiğini anlatan Uğurlu, maçın başından sonuna kadar geçiş oyunu oynandığını, bunun da riskleri olduğunu, bunu yenilen gollerde gördüklerini belirtti.

Maçın analizini yapacaklarını aktaran Uğurlu, "Sahada istediğimizi alamadık. Kayserispor'un vermiş olduğu mücadele gerçekten çok üst düzeydi, iyi mücadele ettiler. Biz de çok istedik. Belki biz bulduğumuz pozisyonları gole çevirmiş olsaydık daha farklı sonuç çıkacaktı ortaya. Lig uzun, burada tabii eksik oyuncularımızın da aslında bu skorda etkisi olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda istediğimiz oyunu çok daha iyi şekilde sahaya yansıtıp, iyi sonuçlar almak en büyük hedefimiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayserispor, Alanyaspor'u 2-0 yendi - Son Dakika

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