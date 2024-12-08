Kayserispor, Alanyaspor'u 2-0 yendi

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'de 15'inci hafta maçında Bellona Kayserispor sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de Bellona Kayserispor ve Corendon Alanyaspor RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Saat 16.00'da başlayan müsabakayı Ozan Ergün yönetti. İlk yarıda iki takımın gol girişimlerinden sonuç çıkmayınca araya 0-0 eşitlikle gidildi. İkinci yarıda Aylton Boa Morte 51'inci dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 66'ıncı dakikada Carlos Mane skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.
Karşılaşmanın kalan dakikalarından gol sesi çıkmayınca Bellona Kayserispor, taraftarı önünde 3 puana sahip olu.
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