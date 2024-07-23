Kayserispor Altyapı Sorumlusu ve Antrenörleri TÜFAD Kayseri Şubesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kayserispor Altyapı Sorumlusu ve Antrenörleri TÜFAD Kayseri Şubesini Ziyaret Etti

Kayserispor Altyapı Sorumlusu ve Antrenörleri TÜFAD Kayseri Şubesini Ziyaret Etti

Kayserispor alt yapı sorumlusu Alper Kelkitli ve beraber çalıştığı antrenörler, TÜFAD Kayseri şubesini ziyaret ederek şube başkanı Ahmet Yıldız ile görüştü. Yıldız, Kelkitli ve ekibine başarılar dileyerek destek sözü verdi.

23.07.2024 12:59
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Kayserispor alt yapı sorumlusu Alper Kelkitli ve beraber çalıştığı alt yapı antrenörleri, TÜFAD Kayseri şubesini ziyaret ederek şube başkanı Ahmet Yıldız ile görüştü. Yıldız, altyapı sorumlusu Kelkitli ve ekibine başarılar dileyerek destek sözü verdi.

Kayserispor alt yapı sorumlusu Alper Kelkitli ve beraber çalıştığı alt yapı antrenörleri, TÜFAD Kayseri şubesini ziyaret ederek şube başkanı Ahmet Yıldız ile görüştü. TÜFAD tesislerinde gerçekleşen ziyarette geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Kayserispor alt yapı sorumlusu Alper Kelkitli, çalışma arkadaşlarını tek tek tanıştırdı. Başkan Yıldız'a çiçek takdim ederek görevinde başarılar dileyen Alper Kelkitli, sarı kırmızılı kulübün alt yapısının bir futbolcu fabrikası olabilmesi için çaba sarf edeceklerini dile getirdi.

TÜFAD Başkanı Ahmet Yıldız da; Kayserispor'un başarısı için herkesin seferber olması gerektiğine dikkat çekerek bu uğurda mücadele verecek antrenörlere başarılar dileyerek destek sözü verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor Altyapı Sorumlusu ve Antrenörleri TÜFAD Kayseri Şubesini Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor Altyapı Sorumlusu ve Antrenörleri TÜFAD Kayseri Şubesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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