Kayserispor Aşkıyla Kayak Yapan Çocuklar, Başkanın Misafiri Oldu

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DEMİRÖREN Haber Ajansı Kayseri Muhabiri Samed Aydın Sun'un sosyal medya hesabından kar tatilinde Kayserispor atkısı ile kayak yapan çocukları paylaşmasının ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mahmut Çağrı ve Ömer Tuğrul Özocak, kardeşleri Kayserispor- Konyaspor maçında locada ağırladı. Büyükkılıç, DHA muhabirine de katkısından dolayı teşekkür etti.

Kayseri'de Çarşamba günü başlayan ve kent genelinde 2 gün okulların tatil edildiği kar yağışı sonrası Talas ilçesinde poşet, leğen ve tepsilerle kayan çocukların arasında Kayserispor atkısı ile kayak yapan Mahmut Çağrı ve Ömer Tuğrul Özocak kardeşlerin sarı-kırmızılı takımın atkısını tutarak verdikleri pozu DHA muhabiri Samed Aydın Sun sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf karesini gören Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özocak kardeşleri Kayserispor-Konyaspor maçına davet etti. Dün oynanan karşılaşmayı locada takip eden Mahmut Çağrı ve Ömer Tuğrul Özocak kardeşler, başkan Büyükkılıç'ın misafiri oldu.

DHA MUHABİRİNE TEŞEKKÜR

Sosyal medya hesabından Özocak kardeşleri ağırladığı videoyu paylaşan ve DHA Muhabiri Samed Aydın Sun'a teşekkür eden Büyükkılıç, "Şehrin takımı Kayserispor aşkını yüreklerinde yaşatan Mahmut Çağrı, Ömer Tuğrul ve Emin evlatlarımızı bugün şehrin kalbinde misafir ettim. Rabbim bütün evlatlarımıza sağlıklı uzun ömürler versin. Unutmayın ki başkan amcanız da sizleri çok seviyor. Paylaştığı görüntü ile ailemize ulaşmamıza destek olan DHA Kayseri Muhabiri Samet Sun kardeşimize de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.