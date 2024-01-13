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Kayserispor'a 3 dönem transfer yasağı: Taraftarlarımızın içi rahat olsun - Son Dakika
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Kayserispor'a 3 dönem transfer yasağı: Taraftarlarımızın içi rahat olsun

FIFA, Süper Ligde mücadele eden 7 kulübe transfer yasağı getirdi. Kayserispor'a 3 dönem transfer yasağı geldiği açıklandı. Ancak Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, FIFA'nın açıklamasının Türkçe tercümesinin yanıltıcı olduğunu belirterek, yasağın dosya borcu ödenerek kaldırılabileceğini söyledi ve taraftarların endişelenmemesi gerektiğini vurguladı.

Kayserispor\'a 3 dönem transfer yasağı: Taraftarlarımızın içi rahat olsun
13.01.2024 - 12:19,  Güncelleme: 12:22
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Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç; 3 dönem transfer yasağı ile ilgili "Taraftarlarımızın içi rahat olsun" dedi.

FIFA, Süper Ligde mücadele eden 7 kulübe transfer yasağı getirildi. Kayserispor'a 3 dönem transfer yasağı geldiği kaydedildi. FIFA'nın yaptığı yazılı açıklamada Kayserispor dahil Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, MKE Ankaragücü'e 3 dönem, Samsunspor'a ise 2 dönem transfer yasağı geldiğini açıkladı. FIFA tarafından açıklanan yasak sonrası Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç; "FIFA'nın resmi sitesinde yazan metin Türkçe'ye tercüme edildiğinde başka bir manası çıkıyor ortaya. Bu nedenle bu haber tam olarak böyle değil, futbolcu transferinde dosya borcunu öderseniz yasağı kaldırabilirsiniz. Kayserisporlu taraftarlarımızın içi rahat olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Kayserispor, Samet Koç, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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