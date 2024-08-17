Kayserispor Başkanı Ali Çamlı Genel Kurul Kararı Alıyor - Son Dakika
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı Genel Kurul Kararı Alıyor

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı Genel Kurul Kararı Alıyor

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, takımın yönetilemez hale geldiğini belirterek genel kurul kararı aldığını açıkladı. Maç sonrası yapılan açıklamada, Çamlı kulübü bu duruma getirenleri sahneye davet etti ve sosyal medya kabadayılarıyla hesaplaşacağını söyledi.

17.08.2024 23:19
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Bu takım benim açımdan yönetilemez hale gelmiştir. Bugün itibariyle genel kurul kararı alıyorum" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 2'nci haftasında evinde konuk ettiği Sivasspor'a 2-1'lik skorla yenildi. Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Bugün konuşacağım şeyleri keşke galip geldikten sonra konuşmuş olmayı çok isterdim ama maalesef futbolun içinde bunlar var. Attığımız ve sayılmayan golün ofsayt olup olmadığını akşam göreceğiz. Hakemin arkasına sığınacak değilim. Artık bu takım benim açımdan yönetilemez hale gelmiştir. Şu seyircilerin aldığı biletlerin bile temlikli olduğu bir ortamda ne yapmamı bekliyorsanız onu yapayım. Kulübü bu hale getirenler herhalde yüzleri kızarak, utanacaklar. Eğer utanacak bir yüz varsa… Ben bugün itibariyle Genel Kurul kararı alıyorum. Bu hale getirenleri sahneye davet ediyorum. Buyursunlar yönetsinler. Sosyal medya kabadayıları çok biliyor ya, gelecekler bu kulübü yönetecekler. Bu kulübe, burayı pis edenleri davet ediyorum. Siz kulübün tüm doğmuş, doğacak alacaklarını temlik edeceksiniz. Sonra da benden mucize bekleyeceksiniz. Bazı entrikaları çevirmeye çalışanlar, ayak oyunu içine girenler hodri meydan. Yüzleri varsa, azıcık insanlıktan anlıyorlarsa bu çağrıma dönerler. Benden bu kadar. Ben federasyona gidiyorum. Biz önceki başkan 'Ali Çamlı oraya niye geldi?' diye telefon diyor. Bu nasıl bir ahlaksızlıktır. Azıcık insanlıktan nasibini al. Daha ağrını konuşacağım. Haysiyeti, şerefi ve onuru varsa gelecekler bütün yaptıkları pislikleri temizleyecekler. Kayserispor'un hakkını gasp etmeyecekler" diye konuştu.

"AFFIMI İSTİYORUM"

Başkan Ali Çamlı açıklamasının devamında, "Yüreğini ortaya koyan seyirciden affımı istiyorum ve genel kurul kararı alacağım. Kayserispor'un sezon başı başlangıç parasını dakikasında üçüncü şahıslara aktarmak ne demektir. Gelecek genel kurulda yaptıklarını kendi anlatacak. Ben anlatırsam bu sokaklar onlara dar olur. Bir temlik davası açıyoruz, vatan haini olduk. Bu çocuklar Berna Gözbaşı'nın alacağı için mi mücadele edecek? Alacağın varsa da bu zamana yayılır. Her gelen bankayı başka bir bankaya aktararak bu kulübü yok edeceksen. Yarın kapıya kilit vuralım ne alacaksan onu al" ifadelerini kullandı.

"SENİN ALLAH KORKUN YOK MU?"

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, açıklamasının son kısmında ise şu yorumlarda bulundu:

"Kayserispor yok ediliyor. Ben pazartesi itibariyle genel kurul kararı alıyorum. Anadolu'da bir laf vardır. 'İti öldürene sürükletirler'. Bir yere genel müdür olursunuz. İyi yönetirseniz ve mükafatını alırsınız, kötü yönetirseniz de bedelini ödersiniz. 'Kandırıldım' kandırılmayacaksın. İki buçuk senede 12-13 bin avro menajerlik parası mı ödenir? Sen o arada fink atacaksın, ben sana burada para kazanacağım. Sonra gidip orada burada iftira atacaksın. Senin Allah korkun yok mu? Kadınmış, o zaman başkan olmayacaksın arkadaş. TFF'ye gidiyoruz. '40 milyon TL için mi geldi oraya? 'Allah seni ıslah etsin."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı Ali Çamlı Genel Kurul Kararı Alıyor - Son Dakika

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