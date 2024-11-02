Kayserispor Başkanı'ndan Sert Tepki - Son Dakika
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Spor

Kayserispor Başkanı'ndan Sert Tepki

Başkan Çamlı, istifa çağrılarına yanıt vererek eleştiride bulundu ve taraftarları sorguladı.

02.11.2024 18:58
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, taraftarların istifa tezahüratlarına cevap vererek, 'istifa' diye bağıran arkadaşlar çok istiyorlarsa babalarını getirsinler, yönetsinler. Onların hiçbiri Kayserispor taraftarı olamaz. Seyirci tepkisini gösterir. Hadi bırakalım, yönetecek misin?" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Yenmeyi çok istediğimiz bir maçtı, olmadı. Bugün 'istifa' diye bağıran arkadaşlar çok istiyorlarsa babalarını getirsinler, yönetsinler. Ben bunu yapmaya çok hevesli değilim. 4 tane soysuz bağırdı diye de bu yönetim bu görevi bağırmaz. Onların hiçbiri Kayserispor taraftarı olamaz. Seyirci tepkisini gösterir. Hadi bırakalım, yönetecek misin? Biz nelerle uğraşıyoruz. Bu hafta biz futbolculara para ödeyeceğiz diye kendi ödemelerimizi yapmayıp, futbolcularımıza para ödemeye çalışıyoruz. 4 zibidi çıkmış oradan 'yönetim istifa' diye bağırıyor. Getirin babanızı yönettirin" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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