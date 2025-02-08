Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Galibiyet Sevinciyle Şehirde Bayram Havası Var

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KAYSERİSPOR Başkanı Nurettin Açıkalın, "Uzun süre sonra gelen galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Özellikle taraftara bu mutluluğu yaşattığımız için çok mutluyuz. Güzel ve çok değerli bir 3 puan oldu" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 23'nci haftasında evinde konuk ettiği Konyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçtan sonra basın mensuplarının açıklamalarında bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Geçen hafta oynadığımız Trabzonspor maçından sonra soyunma odasında kazanmış bir takım edası vardı. Bugün de bunu taçlandırdık. Uzun süre sonra gelen galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Özellikle taraftara bu mutluluğu yaşattığımız için çok mutluyuz. Güzel ve çok değerli bir 3 puan oldu. Biz kötü bir takım değiliz. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece de bu oyunumuz devam eder. Kayserispor çok değerli. Görüyorsunuz şehirde bir bayram havası var. Bunu sağlayan yegane değerimiz Kayserispor. Şehrimiz gerektiği kadar da sahip çıkıyor. Umarım Eyüpspor maçından da 3 puanla döneriz. Taraftarımızın dediği gibi 'Enflasyon düşer her şey düşer Kayserispor düşmez" diye konuştu.