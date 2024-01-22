Kayserispor Başkanvekili Mağlubiyetten Üzgün

Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Sahalarında İstanbulspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından stat çıkışında açıklamalarda bulunan Açıkalın, maçı kazanmayı çok istediklerini ama olmadığını belirtti.

Takım olarak çalışıp önlerindeki diğer maçlara odaklanacaklarını vurgulayan Açıkalın, şunları kaydetti:

"Mağlubiyet tabii ki kötü bir şey. Bu maçı almayı çok istemiştik. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz ama bizim de tanımlayamayacağımız bazı maç sırasında bazı olaylar oluyor. Gerçekten bir performans düşüklüğümüz var. Bu bir motivasyon oyunu. Takım halinde oynanan bir oyun. Bu tür sonuçlar almayı tabii ki istemiyoruz. Teknik heyetimiz de çok özverili çalışıyor. Bunu çıkış maçı olarak değerlendiriyorduk ama olmadı. Daha önümüzde maçlar var. Futbolda her şey var. Hiç tahmin ettiğimiz sonuçları hiç tahmin etmediğimiz takımlar alabiliyor. O yüzden çalışmaktan başka çaremiz yok. Çalışacağız, önümüzdeki maçlara hazırlanacağız. Biz bu puanları da bu takımla aldık. Kötü sonuçlar herkesin moraliniz bozuyor. Böyle olmasını istemezdik. Artık önümüze bakacağız. İstanbulspor'u tebrik ediyoruz."