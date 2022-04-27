Kayserispor Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu

27.04.2022 00:58
Kayserispor Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak lig maçının bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak lig maçının bilet fiyatları belli oldu. Bilet fiyatları 40 TL ila 150 TL arasında değişiyor.

Süper Lig'in 35.haftasında Kadir Has stadında oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu. 1 Mayıs Pazar günü oynanacak maçın biletleri bugün saat 11: 00'de satışa çıkarılacak. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları 40 TL ile 150 TL arasında değişiyor. Pazar günü oynanacak maçın bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Alt tribün bileti: 40 TL

Kuzey tribün bileti: 40 TL

Doğu üst tribün bileti: 70 TL

Doğu Alt tribün bileti: 100 TL

Batı Alt tribün bileti: 120 TL

Batı Balkon tribün bileti: 150 TL - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Beşiktaş'ta Yukatel Kayserispor maçı hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Yukatel Kayserispor maçı hazırlıkları başladı Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Türk Lirası, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Alişan, Seda Sayan'a düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı
00:52 Bir vatandaş Ankara sokaklarında çırılçıplak bir şekilde dolaştı!
00:42 BBP lideri Destici'den CHP'yi eleştirdi: Bunların derdi milleti ayaklandırmaya çalışmak
00:41 Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı!
00:38 Karim Benzema tarih yazıyor! Akılalmaz performansını dünya konuşuyor
00:30 Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu!
00:10 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adaylığa davet etmesinin nedenini paylaştı!
00:04 Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı
00:04 Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
23:47 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 01:30:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserispor Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement