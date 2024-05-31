Kayserispor'da 2023-2024 sezonunda 33 asist yapıldı - Son Dakika
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Kayserispor'da 2023-2024 sezonunda 33 asist yapıldı

Kayserispor\'da 2023-2024 sezonunda 33 asist yapıldı

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı 2023-2024 sezonunda toplamda 33 asist yaparak başarılı bir performans sergiledi. En çok asisti ise Miguel Cardoso gerçekleştirdi.

31.05.2024 08:51
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Süper Lig 2023-2024 sezonunda Kayserispor'da 33 asist yapıldı. En çok asisti Miguel Cardoso yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geride kalan 2022-2023 futbol sezonunda 44 gol atarken 15 futbolcu da 33 kez asist yaptı. Sarı kırmızılı takımda en çok asisti Miguel Cardoso yaparken, kendisini Gökhan Sazdağı takip etti.

Kayserispor'da asist yapan futbolcular şu şekilde:

7 asist: Miguel Cardoso,

5 asist: Gökhan Sazdağı,

4 asist: Mehdi Bourabia,

2 asist: Aylton Boa Morte, Ramazan Civelek, Kartal Kayra Yılmaz, Carlos Mane, Mame Thiam,

1 asist: Lionel Carole, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Talha Sarıarslan, Olivier Kemen, Duckens Nazon, Julian Jeanvier - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor'da 2023-2024 sezonunda 33 asist yapıldı - Son Dakika

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