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Kayserispor'da 3 futbolcu, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika

Kayserispor'da 3 futbolcu, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı

08.02.2022 15:32
Kayserispor'da 3 futbolcu, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor'da 3 futbolcu, maç kadrosundan çıkarıldı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor'da 3 futbolcu, maç kadrosundan çıkarıldı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sarı-kırmızılı takımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan forvet Emre Demir ve orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo ile ağır gribal enfeksiyon geçiren kaleci Silviu Lung, müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor karşılaşması, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

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Türkiye Kupası, Kayserispor, Emre Demir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor'da 3 futbolcu, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kayserispor'da 3 futbolcu, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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