Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Khor Fakkan takımı ile anlaştı.
Yukatel Kayserispor'un 2019-2020 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Khor Fakkan ile anlaştı. Sağlık kontrolünden geçmek için Kayseri'den ayrılan Campanharo, Khor Fakkan ile sözleşme imzalayacak. Kayserispor'a Chapecoense takımından transfer edilen Brezilyalı futbolcu, Kayserispor formasıyla 65 maçta 1 gol attı.
Son Dakika › Spor › Kayserispor'da Campanharo, Khor Fakkan'a transfer oldu - Son Dakika