Yukatel Kayserispor'un 2019-2020 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Khor Fakkan ile anlaştı. Sağlık kontrolünden geçmek için Kayseri'den ayrılan Campanharo, Khor Fakkan ile sözleşme imzalayacak. Kayserispor'a Chapecoense takımından transfer edilen Brezilyalı futbolcu, Kayserispor formasıyla 65 maçta 1 gol attı.

Kaynak: DHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayserispor'da Campanharo, Khor Fakkan'a transfer oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.