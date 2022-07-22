Kayserispor'da Campanharo, Khor Fakkan'a transfer oldu - Son Dakika
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Kayserispor'da Campanharo, Khor Fakkan'a transfer oldu

22.07.2022 21:57
Kayserispor'da Campanharo, Khor Fakkan'a transfer oldu

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Khor Fakkan takımı ile anlaştı.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Khor Fakkan takımı ile anlaştı.

Yukatel Kayserispor'un 2019-2020 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Khor Fakkan ile anlaştı. Sağlık kontrolünden geçmek için Kayseri'den ayrılan Campanharo, Khor Fakkan ile sözleşme imzalayacak. Kayserispor'a Chapecoense takımından transfer edilen Brezilyalı futbolcu, Kayserispor formasıyla 65 maçta 1 gol attı.


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Kaynak: DHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da Campanharo, Khor Fakkan'a transfer oldu - Son Dakika

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