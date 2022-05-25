Kayserispor'da en uzun süre alan futbolcu Onur Bulut oldu

Kayserispor'da 38 haftalık Süper Lig maratonunda en uzun süreyi sağ bek Onur Bulut aldı.

Kayserispor'un sağ bek oyuncusu Onur Bulut bu sezon en çok süre alan isim oldu. Başarılı oyuncu, 38 hafta sonunda 34 maçta 2 bin 739 dakika sahada kaldı. En az süre alan futbolcular ise 13 dakika ile Jocelyn Janneh oldu. Barcelona'ya transfer olan ancak Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Emre Demir ise sadece 4 maçta 24 dakika görev aldı.

Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 38 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler şu şekilde;

Onur Bulut: 34 maç/ 2 bin 739 dakika

Silviu Lung: 30 maç/ 2 bin 700 dakika

Lionel Carole: 31 maç/ 2 bin 651 dakika

Majid Hosseini: 28 maç/ 2 bin 439 dakika

İbrahim Akdağ: 32 maç/ 2 bin 264 dakika

Mame Thiam: 24 maç/ 2 bin 53 dakika

Joseph Attamah: 30 maç 2 bin 27 dakika

Emrah Başsan: 31 maç/ 1 bin 947 dakika

Dimitrios Kolovetsios: 21 maç/ 1 bin 791 dakika

Mario Gavranovic: 26 maç/ 1 bin 722 dakika

Uğur Demirok: 18 maç/ 1 bin 448 dakika

Gustavo Campanharo: 22 maç 1 bin 314 dakika

Miguel Cardoso: 28 maç/ 1 bin 262 dakika

Olivier Kemen: 22 maç/ 1 bin 260 dakika

Mustafa Pektemek: 27 maç/1 bin 95 dakika

Ramazan Civelek: 24 maç 1 bin 36 dakika

Carlos Mane: 29 maç/ 1 bin 8 dakika

Gökhan Sazdağı: 24 maç/ 960 dakika

Mert Çetin: 10 maç/ 822 dakika

İlhan Parlak: 27 maç/ 784 dakika

Abdulkadir Parmak: 13 maç/ 771 dakika

Karahan Yasir Subaşı: 15 maç/ 758 dakika

Andrea Bertolacci: 10 maç/ 627 dakika

Bernard Mensah: 6 maç/ 477 dakika

Bilal Bayazıt: 5 maç/ 450 dakika

Cenk Gönen: 3 maç/ 300 dakika

Hayrullah Erkip: 2 maç/ 109 dakika

Arif Kocaman: 1 maç/ 30 dakika

Emre Demir: 4 maç/ 24 dakika

Jocelyn Janneh: 1 maç/ 13 dakika - KAYSERİ