Kayserispor'da en uzun süre alan futbolcu Onur Bulut oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor'da en uzun süre alan futbolcu Onur Bulut oldu

25.05.2022 00:58
Kayserispor'da en uzun süre alan futbolcu Onur Bulut oldu

Kayserispor'da 38 haftalık Süper Lig maratonunda en uzun süreyi sağ bek Onur Bulut aldı.

Kayserispor'da 38 haftalık Süper Lig maratonunda en uzun süreyi sağ bek Onur Bulut aldı.

Kayserispor'un sağ bek oyuncusu Onur Bulut bu sezon en çok süre alan isim oldu. Başarılı oyuncu, 38 hafta sonunda 34 maçta 2 bin 739 dakika sahada kaldı. En az süre alan futbolcular ise 13 dakika ile Jocelyn Janneh oldu. Barcelona'ya transfer olan ancak Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Emre Demir ise sadece 4 maçta 24 dakika görev aldı.

Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 38 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler şu şekilde;

Onur Bulut: 34 maç/ 2 bin 739 dakika

Silviu Lung: 30 maç/ 2 bin 700 dakika

Lionel Carole: 31 maç/ 2 bin 651 dakika

Majid Hosseini: 28 maç/ 2 bin 439 dakika

İbrahim Akdağ: 32 maç/ 2 bin 264 dakika

Mame Thiam: 24 maç/ 2 bin 53 dakika

Joseph Attamah: 30 maç 2 bin 27 dakika

Emrah Başsan: 31 maç/ 1 bin 947 dakika

Dimitrios Kolovetsios: 21 maç/ 1 bin 791 dakika

Mario Gavranovic: 26 maç/ 1 bin 722 dakika

Uğur Demirok: 18 maç/ 1 bin 448 dakika

Gustavo Campanharo: 22 maç 1 bin 314 dakika

Miguel Cardoso: 28 maç/ 1 bin 262 dakika

Olivier Kemen: 22 maç/ 1 bin 260 dakika

Mustafa Pektemek: 27 maç/1 bin 95 dakika

Ramazan Civelek: 24 maç 1 bin 36 dakika

Carlos Mane: 29 maç/ 1 bin 8 dakika

Gökhan Sazdağı: 24 maç/ 960 dakika

Mert Çetin: 10 maç/ 822 dakika

İlhan Parlak: 27 maç/ 784 dakika

Abdulkadir Parmak: 13 maç/ 771 dakika

Karahan Yasir Subaşı: 15 maç/ 758 dakika

Andrea Bertolacci: 10 maç/ 627 dakika

Bernard Mensah: 6 maç/ 477 dakika

Bilal Bayazıt: 5 maç/ 450 dakika

Cenk Gönen: 3 maç/ 300 dakika

Hayrullah Erkip: 2 maç/ 109 dakika

Arif Kocaman: 1 maç/ 30 dakika

Emre Demir: 4 maç/ 24 dakika

Jocelyn Janneh: 1 maç/ 13 dakika - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Miguel Cardoso 4. golünü attı Miguel Cardoso 4. golünü attı Hikmet Karaman'ın Kayserispor'da lig karnesi Hikmet Karaman'ın Kayserispor'da lig karnesi
Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Onur Bulut, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da en uzun süre alan futbolcu Onur Bulut oldu - Son Dakika


Son Dakika
00:39 Ensar Vakfı'ndan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "ABD'ye para transferi" iddiasına cevap: FETÖ kumpaslarını andırıyor
00:38 Bursa'da bir adam bankta tartıştığı arkadaşını öldürüp aynı silahla canına kıydı!
23:53 Yürek parçalayan ayrıntı! Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son paylaşımıyla duygulandırdı
23:45 ABD'de bir ilkokula saldırı düzenlendi! 14'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi
23:20 Krom madeninde göçük! 1 işçi mahsur kaldı
23:18 İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanını hedef alan açıklamalar yaptı: Adeta hanım koleksiyonu yapıyor
22:49 AK Partili Hamza Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya tepki geldi: Kendisine verilen görevi yerine getirdi
22:36 Saat 22.00'de açıklayacağım demişti! Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV, ABD'ye 1 milyar lira transfer etti
22:05 Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak
21:54 Macaristan Başbakanı Orban seçimi kazanır kazanmaz OHAL ilan etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 01:06:08. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserispor'da en uzun süre alan futbolcu Onur Bulut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement