Kayserispor'da kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Kayserispor'da kamp kadrosu belli oldu

14.10.2022 23:08
Kayserispor'da kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu.

Sahasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

Yukatel Kayserispor'da Galatasaray maç kadrosunda sakatlıktan çıkan ve takıma dahil olan Ali Karimi ile Mame Thiam kadroda yer alırken Anthony Uzodimma ve Yaw Ackah kadroda yer almadı. 23 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı;

Bilal Bayazıt, Cenk Gönen, Abdulkadir Taştan, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Lionel Carole, Andrea Bertolacci, Ali Karimi, Gustavo Campanharo, Bernard Mensah, Olivier Kemen, Carlos Mane, Emrah Başsan, Miguel Cardoso, Gökhan Sazdağı, Mame Thiam, İlhan Parlak, Mustafa Pektemek ve Mario Gavranovic. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Galatasaray, Kayserispor, Mame Thiam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor'da kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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