Kayserispor'da Mehdi Bourabia, Pendikspor maçında kırmızı kart gördü - Son Dakika
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Kayserispor'da Mehdi Bourabia, Pendikspor maçında kırmızı kart gördü

Kayserispor\'da Mehdi Bourabia, Pendikspor maçında kırmızı kart gördü

Kayserispor'un futbolcusu Mehdi Bourabia, Pendikspor maçının 90. dakikasında çift sarı karttan kırmızı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Bourabia, ligin 35. haftasında oynanacak olan Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

29.04.2024 10:34
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Kayserispor'da Mehdi Bourabia, Pendikspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Mehdi Bourabia cezalı duruma düştü. Ligin 34. haftasında dün Pendikspor ile oynanan karşılaşmanın 90.dakikasında çift sarı karttan kırmızı kart gören Mehdi Bourabia cezalı duruma düştü ve ligin 35. haftasında Kayseri'de oynanacak olan Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Sarı kırmızılı forma ile çıktığı 10 maçta 3 kez sarı kart, 1 kırmızı kart gören Mehdi Bourabia 3 gol kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor'da Mehdi Bourabia, Pendikspor maçında kırmızı kart gördü - Son Dakika

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