Kayserispor\'da Mehdi Bourabia, Pendikspor maçında kırmızı kart gördü

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Kayserispor'da Mehdi Bourabia, Pendikspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Mehdi Bourabia cezalı duruma düştü. Ligin 34. haftasında dün Pendikspor ile oynanan karşılaşmanın 90.dakikasında çift sarı karttan kırmızı kart gören Mehdi Bourabia cezalı duruma düştü ve ligin 35. haftasında Kayseri'de oynanacak olan Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Sarı kırmızılı forma ile çıktığı 10 maçta 3 kez sarı kart, 1 kırmızı kart gören Mehdi Bourabia 3 gol kaydetti. - KAYSERİ