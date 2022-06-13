Kayserispor'da Ömer Erdoğan ile yollar erken ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor'da Ömer Erdoğan ile yollar erken ayrıldı

13.06.2022 22:25
Kayserispor'da Ömer Erdoğan ile yollar erken ayrıldı

Kayserispor Kulübü'nün teknik direktörlük koltuğuna getirdiği Ömer Erdoğan ile resmi sözleşme yapılmadan yollar ayrıldı.

Kayseri spor Kulübü'nün teknik direktörlük koltuğuna getirdiği Ömer Erdoğan ile resmi sözleşme yapılmadan yollar ayrıldı.

Süper Lig'de mücadele eden takımlardan Kayserispor'da Ömer Erdoğan dönemi erken bitti. Sarı-kırmızılı kulüp başkanı Berna Gözbaşı ile yaptığı ilk görüşmede anlaşmaya varan Ömer Erdoğan, transfer yasağının kaldırılamayacak olmasından ötürü geri adım attı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ömer Erdoğan, "Yeni bir meydan okuma hedefi ile her konuda mutabık kaldığım Kayserispor Kulübü ve değerli başkanı Berna Gözbaşı hanım efendiyle en son yaptığımız görüşme sonucunda transfer tahtası ile alakalı gelişen maniler sebebiyle büyük bir üzüntüyle bu anlaşmanın tarafımca kabul edilemeyeceğini kendilerine belirttim ve siz değerli spor kamuoyu ve Kayserispor camiasina da belirtmek isterim" dedi.

Teknik direktör Ömer Erdoğan, "Kayserispor kulübü ile ismimin geçtiği andan itibaren bana gerek sosyal medyadan gerek ise mesajlarıyla sevgi ve desteklerini gösteren Kayserispor taraftarına teşekkürlerimi ve hürmetlerimi iletiyorum. Gelecek sezonda Kayserispor kulübüne gönülden başarılar diliyorum" cümlelerini kurdu.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Berna Gözbaşı, Ömer Erdoğan, Kayserispor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da Ömer Erdoğan ile yollar erken ayrıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 22:43:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor'da Ömer Erdoğan ile yollar erken ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement